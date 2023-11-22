22 ноября, 12:29

Совфед рекомендует кабмину увеличить субсидии на жилье детям-сиротам

Также Совет Федерации рекомендует кабмину обеспечить мониторинг рынка жидкостей для электронных систем доставки никотина в связи со значительным повышением с 1 января 2024 года ставки акцизов на указанные товары, включая проведение мероприятий по пресечению их теневого оборота

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации рекомендует кабмину при исполнении закона о федеральном бюджете рассмотреть возможность увеличения средств на субсидии субъектам РФ в части обеспечения жильем детей-сирот. Об этом говорится в проекте постановления верхней палаты парламента, принятом за основу на пленарном заседании.

"Рекомендовать правительству РФ при исполнении федерального закона о федеральном бюджете: рассмотреть возможность увеличения бюджетных ассигнований на предоставление бюджетам субъектов РФ субсидий на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа", - говорится в документе.

Также в проекте постановления содержится рекомендация правительству о подготовке предложений по изменению подходов к распределению дотаций на частичную компенсацию бюджетам субъектов РФ дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, рекомендуется рассмотреть возможность увеличения в 2024 году их общего объема с учетом роста указанных расходов.

Одновременно Совет Федерации в проекте постановления рекомендует кабмину обеспечить мониторинг рынка жидкостей для электронных систем доставки никотина в связи со значительным повышением с 1 января 2024 года ставки акцизов на указанные товары, включая проведение мероприятий по пресечению их теневого оборота.

Кроме того, СФ рекомендует провести анализ экономического и бюджетного эффекта от завершения так называемого налогового маневра в нефтяной отрасли, в том числе с учетом его влияния на механизм ценообразования на нефтепродукты, реализуемые на внутреннем рынке, в целях сокращения выпадающих доходов федерального бюджета и нивелирования социально-экономических последствий из-за возможного роста цен на нефтепродукты, а также итоговой стоимости товаров. 

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Россия
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