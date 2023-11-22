22 ноября, 12:08
Военная операция на Украине

Украина получила от ЕС предпоследний транш помощи в €1,5 млрд

В Минфине страны выразили надежду на скорейшее принятие ЕС решения о продолжении поддержки

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Украина получила от Евросоюза предпоследний в этом году транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд евро, сообщил Минфин страны. В ведомстве выразили надежду на скорейшее принятие ЕС решения о продолжении поддержки.

"Сегодня, 22 ноября, Минфин Украины получил десятый транш масштабной макрофинансовой помощи от ЕС на 2023 год в размере €1,5 млрд", - сообщило министерство финансов страны на своем сайте.

Общая бюджетная поддержка Киева со стороны Евросоюза в этом году превысила €16,5 млрд, что помогает Украине сохранять экономическую устойчивость, уточнили в украинском ведомстве. Ожидается, что последний транш макрофинансовой помощи на 2023 год Украина получит до конца декабря при выполнении согласованных сторонами условий структурной политики.

"Рассчитываем, что новый механизм многолетней поддержки - Ukraine Facility - в размере €50 млрд будет одобрен государствами - членами ЕС как можно быстрее", - заявили в Минфине Украины.

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила ранее, что Брюссель перевел Киеву ноябрьский транш макрофинансовой помощи в €1,5 млрд, суммарная помощь ЕС Украине с 2022 года достигла €85 млрд. Она также отметила, что Еврокомиссия по-прежнему пытается согласовать со странами ЕС пакет помощи в €50 млрд для Украины на 2024-2027 годы.

В 2023 году Еврокомиссия реализует программу макрофинансовой помощи Украине объемом в €18 млрд, то есть по €1,5 млрд в месяц. 20 июня ЕК призвала страны Евросоюза внести дополнительные взносы в бюджет сообщества на период с 2024 по 2027 год, что необходимо для утверждения программы бюджетной помощи Украине в размере €50 млрд на следующие четыре года. Как сообщил ранее глава Европейского совета Шарль Мишель, на саммите ЕС в конце октября в Брюсселе идею выделения дополнительных бюджетных взносов от стран Евросоюза для Украины заблокироваи Бельгия, Венгрия, Словакия и еще ряд государств. Из-за этого долгосрочные программы помощи Украине со стороны ЕС все еще не приняты. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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