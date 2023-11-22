22 ноября, 13:14

Перевозка грузов внутренним водным транспортом в РФ за 10 месяцев составила 100 млн тонн

Это примерно на 5% ниже аналогичного показателя 2022 года, сообщил министр транспорта Виталий Савельев

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Перевозка грузов внутренним водным транспортом в РФ за 10 месяцев 2023 года составила более 100 млн тонн. Об этом сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства РФ.

"За 10 месяцев текущего года внутренним водным транспортом уже перевезено более 100 млн тонн грузов. И как правильно вы отметили, это чуть-чуть меньше - примерно на 5%, показателя 2022 года", - сказал он.

Савельев пояснил, что снижение объемов перевозки обусловлено действием санкций недружественных стран, ограничивающих реализацию лесных материалов и их производных на внешних рынках.

Глава Минтранса также сообщил, что перевозки пассажиров по внутренним водным путям составили более 10 млн человек, что почти на 16% выше, чем в 2022 году. "Особенно увеличились перевозки пассажиров в Волжском бассейне - 15% к предыдущему году. <…> На озере Байкал в навигацию 2023 года перевозки пассажиров составили 390 тыс. человек, что на 12% больше, чем за навигацию 2022 года", - подчеркнул Савельев. 

Теги:
РоссияСавельев, Виталий Геннадьевич
© Информационное агентство ТАСС
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