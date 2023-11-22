Путин: ситуация в глобальной экономике требует консенсуса и учета мнений стран

Президент указал, что в мире происходят процессы кардинальной трансформации

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Ситуация в глобальной экономике требует консенсуса и учета мнений различных стран. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал, выступая на онлайн-саммите "Большой двадцатки" (G20).

"Сейчас ситуация в глобальной экономике, да и в мире в целом, требует коллективных, консенсусных решений, отражающих мнение подавляющего большинства международного сообщества, как развитых, так и развивающихся стран", - сказал Путин.

Глава российского государства указал на то, что в мире происходят процессы кардинальной трансформации. "Появляются и крепнут новые мощные центры глобального экономического развития. Значительная доля мировой инвестиционной, торговой и потребительской активности смещается в азиатские, африканские и латиноамериканские регионы, где проживает большая часть населения планеты. Нарастает турбулентность на рынках. Обостряются хронические проблемы в международном финансовом секторе, в сфере энергетической и продовольственной безопасности", - перечислил он.

При этом Путин обратил внимание коллег по G20 на то, что РФ продолжает экспортировать продовольствие. "Россия выполняет все свои обязательства в этой сфере [продовольственной безопасности], остается одним из крупнейших экспортеров продовольствия", - сказал он. Путин также сообщил о начале бесплатных поставок российского зерна в Африку. "Сегодня, хочу вас проинформировать, в Африку, например, в нуждающиеся страны направлены первые корабли с российским зерном бесплатно", - сообщил он.