22 ноября, 13:29,
обновлено 22 ноября, 14:03

Путин: стресс мировой экономики вызван не попыткой РФ добиться справедливости на Украине

© ТАСС/ Ruptly

Он связан с действиями других крупных стран, отметил президент России

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Стресс в мировой экономике связан не с Россией и ее попытками добиться справедливости на Украине, а с действиями других крупных стран. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал, выступая на онлайн-саммите "Большой двадцатки" (G20).

"Колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, является прямым следствием непродуманной макроэкономической политики некоторых государств", - сказал он. По словам президента, эти действия оправдываются, оправдывались в том числе борьбой с пандемией.

"Вливания триллионов долларов и евро в экономику, в банковскую систему, безусловно, спровоцировали всплеск глобальной инфляции, стремительный рост цен на продукты питания и энергоносители. Именно это лежит в основе событий, о которых я сказал. Не наши действия и не наши попытки добиться справедливости на Украине. Нет. Именно действия крупнейших экономик мира", - подчеркнул он.

Результатом этого, по мнению Путина, стало повышение ключевых процентных ставок. "Из-за этого больше всего пострадали беднейшие страны, конечно", - констатировал он.

Путин также добавил, что негативный эффект продолжают оказывать неправомерные ограничения в сфере торговли, ангажированная климатическая повестка некоторых стран в угоду укреплению собственной конкурентоспособности.

"Чтобы устранить конкурентов, получить преимущества, используются в том числе недобросовестные методы конкурентной борьбы. Имею в виду, в частности, не только разрушение транспортно-логистических цепочек, каналов международных расчетов, но и акты государственного терроризма. Вопиющим примером этого является подрыв газовой трубопроводной системы "Северный поток", проложенной по дну Балтийского моря", - проиллюстрировал свою точку зрения президент. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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