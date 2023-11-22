Аграрии Тамбовской области увеличили сбор зерновых культур на 14% за год

Общая площадь уборки зерновых культур составила 1 млн 20 тыс. га

ТАСС, 22 ноября. Аграрии в Тамбовской области намолотили 5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 14% больше показателя прошлого года, когда сбор зерна составил 4,3 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"По оперативной информации министерства сельского хозяйства Тамбовской области, аграрии намолотили 5 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Общая площадь уборки зерновых культур составила 1 млн 20 тыс. га (92%). Год назад площадь убранных полей была больше на 2%, а сбор зерна меньше - 4,3 млн тонн", - говорится в сообщении.

В 2023 году урожайность зерновых культур достигла 49 центнеров с гектара. В 2022 году показатель составлял около 42 центнеров с гектара. Зерно нового урожая проверено в Центре оценки качества и соответствует продовольственным и кормовым классам.

Также в этом году практически все культуры показывают урожайность выше прошлогодней. Общая посевная площадь составила 1 млн 861 тыс. га. В настоящее время аграрии убирают кукурузу на зерно.

В 2021 году за аналогичный период аграрии собрали 3,7 млн тонн зерна с 1 млн га полей.