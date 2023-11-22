Пушилин оценил ущерб энергетике ДНР от обстрелов ВСУ с 2014 года в сотни миллиардов рублей

По словам главы ДНР, участие в рабочей группе позволяет региону выстраивать дальнейшую стратегию развития угольной и энергетической отраслей

КЕМЕРОВО, 22 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) начиная с 2014 года нанесли ущерб энергетической инфраструктуре Донецкой Народной Республике на сотни миллиардов рублей. Об этом сообщил ТАСС глава ДНР Денис Пушилин после заседания рабочей группы Госсовета РФ по направлению "Энергетика".

На заседании рабочей группы обсуждались вопросы развития электроэнергетики и угольной отрасли РФ. В ее работе принял участия Пушилин, находящийся с рабочим визитом в Кемеровской области.

"Общий ущерб региона, предварительно, мы подсчитывали, - это прямо сотни миллиардов рублей", - сообщил Пушилин. По словам главы ДНР, участие в рабочей группе позволяет региону выстраивать дальнейшую стратегию развития угольной и энергетической отраслей.

ВСУ регулярно наносят удары по гражданской инфраструктуре ДНР, в том числе обстрелам подвергаются и объекты энергетики республики.