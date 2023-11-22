22 ноября, 16:07

Росстат: огурцы в РФ за неделю подорожали на 7%, а картофель - на 0,4%

Также на 4,5% выросла стоимость куриных яиц, указано в ведомстве

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Стоимость огурцов в России с 14 по 20 ноября 2023 года выросла на 7%, помидоров - на 3,4%, в то же время картофель подешевел на 0,4%, следует из данных Росстата.

Яблоки подорожали на 1,4%, репчатый лук - на 1,2%, капуста белокочанная - на 0,8%, столовая свекла - на 0,4%, бананы - на 0,2%.

В среднем, по данным статистики, увеличение цен на плодоовощную продукцию в РФ составило 2,1%.

Цены на яйца куриные выросли на 4,5%, сосиски, сардельки - на 0,5%, масло сливочное и хлеб - на 0,4%, рыбу мороженую, молоко пастеризованное, макаронные изделия, рис и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,3%, колбасы, молоко стерилизованное, сметану, сыры твердые, полутвердые и мягкие, муку пшеничную и печенье - на 0,2%, говядину, свинину, мясо кур, масло подсолнечное, творог, смеси сухие молочные для детского питания и соль поваренную - на 0,1%.

В то же время снизились цены на сахар-песок - на 0,9%, вермишель - на 0,6%, консервы мясные для детского питания - на 0,4%, баранину и маргарин - на 0,3%, чай черный и пшено - на 0,2%, крупу гречневую - на 0,1%. 

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