Путин поручил кабмину ускорить развитие производства химпродукции

Рост объема производства такой продукции к 2025 и 2030 годам должен составить 30% и 70% по сравнению с показателями 2020 года

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину принять меры по ускоренному развитию производства химпродукции, предусмотрев увеличение объемов ее выпуска, сообщается на сайте Кремля.

"Принять дополнительные меры по ускоренному развитию производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции, предусмотрев увеличение объемов ее выпуска по сравнению с параметрами, определенными подпунктом "б" пункта 1 перечня поручений президента Российской Федерации от 16 января 2021 г. <…>", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 25 октября.

Согласно указанным в поручениях от 2021 года параметрам, рост объема производства такой продукции к 2025 и 2030 годам должен составить 30% и 70% по сравнению с показателями 2020 года.

Особое внимание необходимо обратить, в частности, на привлечение крупных организаций химической промышленности к реализации проектов по созданию технологических решений и развитию производства приоритетной химической продукции.

Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, доклад необходимо представить до 1 апреля 2024 года.