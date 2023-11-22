22 ноября, 17:56

Сбер намерен вложить в реализацию турпроектов в ЮФО и СКФО 90 млрд рублей

В компании работают над 30 проектами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 ноября. /ТАСС/. Сбербанк планирует профинансировать 30 туристических проектов на юге России и Северном Кавказе на общую сумму 90 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

"Мы видим, что туризм развивается в основном на Северном Кавказе и в Краснодарском крае плюс Кавказские Минеральные Воды. <…> Мы работаем сейчас еще над 30 проектами [на общую сумму] порядка 90 млрд рублей. Думаю, что эта отрасль на сегодня одна из самых перспективных и востребованных", - сказал Песенников.

По его словам, развитие внутреннего туризма набирает обороты. На это указывает рост пассажиропотока аэропортов Махачкалы, Владикавказа и Сочи - практически на 20-25% в год. Песенников также уточнил, что с января по октябрь текущего года "Сбер" профинансировал около 9 турпроектов на сумму 17 млрд рублей. "Мы видим, что действительно туризм [развивается] сейчас не только в Краснодарском крае, но и на Северном Кавказе, поэтому и дальше будем продолжать работать над развитием туристической инфраструктуры", - добавил он. 

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Россия
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