Ульяновский соцбюджет в 2024 г. будет на 2 млрд руб. больше, чем в 2023 г.

Также увеличивается и бюджет образования

УЛЬЯНОВСК, 22 ноября. /ТАСС/. Социальный бюджет Ульяновской области будет увеличен на 2 млрд рублей по сравнению с 2023 годом. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой областного парламента.

"Социальный бюджет в 2024 году вырос на 2 млрд рублей. В ходе подготовки ко второму чтению бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов на заседании социального комитета 22 ноября депутаты рассмотрели расходную часть отраслевых государственных программ. В целом социальная отрасль в следующем году получит более 57 млрд рублей, что на 2,5% выше первоначального уровня текущего года", - отмечается в сообщении.

Увеличивается и бюджет образования. На следующий год предусмотрено около 21 млрд рублей, что на 3 млрд рублей больше уровня первоначально утвержденного бюджета 2023 года. По рекомендации депутатов в полном объеме запланированы средства на выплату заработной платы с начислениями сотрудникам образовательных организаций, до 110 млн рублей увеличены средства на обеспечение антитеррористической безопасности объектов образования.

В 2024 году продолжится строительство образовательного комплекса со спортивной инфраструктурой и пансионом на 800 мест в рабочем поселке Новоспасское, запланирован капитальный ремонт Инзенской школы №1, Большенагаткинской школы имени Героя Советского Союза В. А. Любавина Цильнинского района и ульяновской гимназии №2. На эти цели предусмотрено более 1,4 млрд рублей.

На финансирование отрасли здравоохранения в следующем году предусмотрено 13,5 млрд рублей, что на 700 млн больше первоначально заложенного финансирования на 2023 год. Около 1,5 млрд рублей планируется направить на лекарственное обеспечение граждан, в том числе льготников. Почти 300 млн рублей направят на борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическим заболеваниями. Еще 420 млн рублей запланировано на строительство поликлиники в микрорайоне "Юго-Западный" Засвияжского района Ульяновска, более 500 тыс. рублей - на ремонт профильных учреждений и приобретение современного оборудования, реабилитацию граждан.

Как сообщил председатель социального комитета Сергей Шерстнев, по каждой из программ комитетом высказаны замечания, которые предстоит решить вместе с правительством и муниципальными образованиями региона. "Это и выполнение госгарантий по лекарственному обеспечению на сумму порядка 500 млн рублей, и выплаты по исполнительным листам - более 400 млн рублей, и приобретение медицинского оборудования, и завершение строительства фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов), до 1 апреля их должно быть построено девять", - приводятся слова Шерстнева в сообщении.