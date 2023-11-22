22 ноября, 18:07

"2ГИС" разрешил пользователям делиться своим местоположением с друзьями

Донат Сорокин/ ТАСС
© Донат Сорокин/ ТАСС

Кроме этого, теперь навигатор в приложении "2ГИС" на старте пути будет предлагать пользователям варианты ближайших парковок, а также сможет построить маршрут до конкретного подъезда жилого дома

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Картографический сервис "2ГИС" разрешил пользователям делиться своим местоположением с другими после взаимного добавления в друзья. Функция "Друзья на карте" заработала в мобильном приложении "2ГИС" на iOS и Android и доступна по ссылке-приглашению, рассказали на презентации сервиса в Доме Пашкова.

"В этом году мы сделали карты похожими на настоящий город, а теперь добавили им больше жизни, движения, тактильности. В "2ГИС" можно смотреть, где находятся близкие. Спонтанно встретиться, если они рядом. В один клик построить маршрут к другу или просто узнать, где он, как дела. Благодаря "Друзьям на карте" проще оставаться на связи с родными и близкими. Как и в настоящей жизни, вы сами решаете, с кем быть рядом, делить время и место, а с кем не переходить черту приватности - вашу геопозицию увидят только те, кому вы это разрешили", - рассказала продакт-лид "2ГИС" Марина Коневских. До конца года в приложении появится возможность управлять своей видимостью и скрыть свое местоположение с карты друзей, говорится в сообщении сервиса.

Кроме этого, теперь навигатор в приложении "2ГИС" на старте пути будет предлагать пользователям варианты ближайших парковок, а также сможет построить маршрут до конкретного подъезда жилого дома.

В "2ГИС" также рассказали, что число 3D-моделей зданий на картах достигло 500 в 40 городах России. Сервис запустил иммерсивные 3D-карты с более высокой детализацией в июле 2023 года, осенью на карты также добавили трехмерные дорожные развязки, мосты и туннели. В ближайшее время появится и ведение по полосам - навигатор поможет пользователям заранее сориентироваться, где и куда лучше перестроиться, чтобы не пропустить нужный поворот, отмечается в сообщении сервиса.

"Кроме зданий, мы сделали реалистичными парки и дворы - "высадили" на карты более 9,5 миллионов деревьев и кустарников. Летом они были зелеными, осенью пожелтели, а уже совсем скоро будут припорошены снегом -такое погружение в городской ландшафт сделает ориентирование в городе более удобным и приятным", - отметил руководитель технологического отдела "2ГИС" Дмитрий Демченко. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация