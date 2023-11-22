"2ГИС" разрешил пользователям делиться своим местоположением с друзьями

Кроме этого, теперь навигатор в приложении "2ГИС" на старте пути будет предлагать пользователям варианты ближайших парковок, а также сможет построить маршрут до конкретного подъезда жилого дома

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Картографический сервис "2ГИС" разрешил пользователям делиться своим местоположением с другими после взаимного добавления в друзья. Функция "Друзья на карте" заработала в мобильном приложении "2ГИС" на iOS и Android и доступна по ссылке-приглашению, рассказали на презентации сервиса в Доме Пашкова.

"В этом году мы сделали карты похожими на настоящий город, а теперь добавили им больше жизни, движения, тактильности. В "2ГИС" можно смотреть, где находятся близкие. Спонтанно встретиться, если они рядом. В один клик построить маршрут к другу или просто узнать, где он, как дела. Благодаря "Друзьям на карте" проще оставаться на связи с родными и близкими. Как и в настоящей жизни, вы сами решаете, с кем быть рядом, делить время и место, а с кем не переходить черту приватности - вашу геопозицию увидят только те, кому вы это разрешили", - рассказала продакт-лид "2ГИС" Марина Коневских. До конца года в приложении появится возможность управлять своей видимостью и скрыть свое местоположение с карты друзей, говорится в сообщении сервиса.

Кроме этого, теперь навигатор в приложении "2ГИС" на старте пути будет предлагать пользователям варианты ближайших парковок, а также сможет построить маршрут до конкретного подъезда жилого дома.

В "2ГИС" также рассказали, что число 3D-моделей зданий на картах достигло 500 в 40 городах России. Сервис запустил иммерсивные 3D-карты с более высокой детализацией в июле 2023 года, осенью на карты также добавили трехмерные дорожные развязки, мосты и туннели. В ближайшее время появится и ведение по полосам - навигатор поможет пользователям заранее сориентироваться, где и куда лучше перестроиться, чтобы не пропустить нужный поворот, отмечается в сообщении сервиса.

"Кроме зданий, мы сделали реалистичными парки и дворы - "высадили" на карты более 9,5 миллионов деревьев и кустарников. Летом они были зелеными, осенью пожелтели, а уже совсем скоро будут припорошены снегом -такое погружение в городской ландшафт сделает ориентирование в городе более удобным и приятным", - отметил руководитель технологического отдела "2ГИС" Дмитрий Демченко.