ФРГ и Италия хотят расширить Южный коридор посредством газопровода через Альпы

Новый трубопровод повысит надежность энергоснабжения двух стран, заявил канцлер Олаф Шольц

БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц считает необходимым расширить Южный коридор поставок газа и повысить надежность снабжения посредством нового трубопровода через Альпы. Об этом глава правительства ФРГ заявил в Берлине на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

"Мы едины в стремлении расширить наше сотрудничество в энергетической сфере с целью обеспечить надежность поставок на долгосрочную перспективу, - сказал Шольц - При этом особенно важно расширить Южный коридор поставок газа и водорода. Посредством нового трубопровода через Альпы мы хотим повысить надежность энергоснабжения обеих наших стран".

"Параллельно этому мы хотим быстро заключить германо-итальянское соглашение по газу и солидарности [в области поставок]", - сообщил канцлер.

Азербайджан 31 декабря 2020 года начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу, являющемуся составной частью Южного газового коридора. В настоящее время основным источником экспорта газа является месторождение Шахдениз на Каспии с запасами 1,2 трлн куб. м. Покупателями азербайджанского газа в Европе являются Италия, Греция, Болгария, Румыния и Венгрия.