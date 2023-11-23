22 ноября, 21:17

Дефицит бюджета России за девять месяцев составил 1,7 трлн рублей

Государственный долг увеличился в январе - сентябре 2023 года на 2,65 трлн рублей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ за девять месяцев 2023 года исполнен с дефицитом в размере 1,7 трлн рублей при доходах в сумме 19,73 трлн рублей и расходах в объеме 21,43 трлн рублей. Об этом говорится в опубликованной Счетной палатой аналитической записке об исполнении федерального бюджета за январь - сентябрь 2023 года.

"Общий объем доходов федерального бюджета составил 19 733,5 млрд рублей, или 75,5% прогнозируемого общего объема доходов (за аналогичный период прошлого года - 78,9%), из них нефтегазовые доходы - 5 575,5 млрд рублей, или 62,4%, ненефтегазовые доходы - 14 158,0 млрд рублей, или 82,4%. <…> Кассовое исполнение расходов составило 21 432,5 млрд рублей, или 70,7% показателя сводной росписи с изменениями, что является наибольшим уровнем исполнения за последние 10 лет", - сказано в документе.

Доходная часть бюджета

Доходы бюджета РФ в январе - сентябре 2023 года снизились на 5,7 млрд рублей, или на 0,03%, по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года.

Нефтегазовые доходы снизились на 2,93 трлн рублей, или в 1,5 раза, в основном в результате снижения средней цены на нефть марки Urals и природный газ. В то же время ненефтегазовые доходы тоже увеличились на 2,93 трлн рублей, или на 26%, что связано преимущественно с увеличением поступлений НДС, ввозных таможенных пошлин, доходов от управления средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также утилизационного сбора.

Расходная часть бюджета

Расходы федерального бюджета за отчетный период выросли на 1,9 трлн рублей, или на 9,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Уровень исполнения расходов по госпрограммам в январе - сентябре составил 13,29 трлн рублей (68,1% сводной бюджетной росписи с изменениями). За девять месяцев 2022 года этот показатель составлял 12,48 трлн рублей (68,7%). Однако по шести госпрограммам: судостроение, радиоэлектронная промышленность, Калининградская область, энергетика, туризм - исполнение расходов в открытой части составило менее 50%.

Исполнение расходов на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) составило 706,8 млрд рублей (59,3% показателя сводной росписи с изменениями). За аналогичный период 2022 года этот показатель составлял 715,1 млрд рублей (58,6%). Расходы не исполняли два из 49 главных распорядителей бюджетных средств - Минэнерго России и Ространснадзор.

Расходы на предоставление субсидий федеральным бюджетным и автономным учреждениям исполнены за девять месяцев этого года в размере 1,38 трлн рублей (на 79%), что на 3,5% выше, чем за аналогичный период 2022 года. Объем предоставленных регионам межбюджетных трансфертов составил 2,86 трлн рублей (73,9% сводной росписи) и увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 318,4 млрд рублей, или на 12,6%.

Государственный долг

Государственный долг России увеличился в январе - сентябре этого года на 2,65 трлн рублей, или на 11,6%, и составил 25,47 трлн рублей (17% от прогнозного значения ВВП на 2023 год). Счетная палата отметила, что рост госдолга связан с увеличением государственного внутреннего долга по рублевым ценным бумагам на 1,59 трлн рублей и увеличением государственного внешнего долга в рублевом эквиваленте на 1,06 трлн рублей. При этом из-за снижения курса рубля объем государственного внешнего долга в долларовом выражении уменьшился на $5,09 млрд, или на 8,9%, по сравнению с объемом на 1 января 2023 года ($57,42 млрд).

Фонд национального благосостояния

Объем ФНБ в рублевом эквиваленте на 1 октября составил 13,65 трлн рублей (9,1% от прогнозного значения ВВП на 2023 год). По сравнению с началом года объем ФНБ увеличился на 3,21 трлн рублей, или на 30,8%. По данным аудиторов, это в основном обусловлено увеличением рыночной стоимости обыкновенных акций Сбербанка, "Аэрофлота" и ВТБ на 1,44 трлн рублей, а также положительной курсовой разницей и переоценкой стоимости золота в объеме 2,33 трлн рублей. На финансирование дефицита бюджета РФ из ФНБ было потрачено 559,1 млрд рублей. 

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