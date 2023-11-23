23 ноября, 06:05

В Приморье в 1,5 раза выросло число производителей одежды за три года

Как сообщил заместитель председателя правительства края Николай Стецко, региональные власти идут на неочевидные, но очень эффективные меры поддержки бизнеса

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноября. /ТАСС/. Число компаний, производящих одежду в Приморье, за три года выросло в полтора раза - с 300 до 450. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства края Николай Стецко на Межрегиональном форуме модных индустрий.

"Сегодня у нас больше 450 компаний, которые занимаются производством одежды. За последние три года стало плюс 150 [предприятий]. Если раньше тенденция была негативной, то есть на протяжении пяти лет у нас каждый год уменьшалось количество производители одежды - либо они разорялись, либо переезжали в другие регионы, либо уходили в черную [занятость]. В последние два года, благодаря тому, что государство обратило на это внимание и работает вместе с бизнесом, <…> у нас стало плюс 150 компаний, по сути, мы в полтора раз увеличили их количество", - сказал Стецко.

Он отметил, что за последние годы региональные власти научились работать с предприятиями из разных сегментов креативной экономики. "Если говорить про проект МАКИ ("Модный альянс креативных индустрий Приморья", ранее - "Киберателье и креативные индустрии Приморья" - прим. ТАСС), то он из поддержки производителей одежды сегодня вырастает в большое сообщество креативной экономики Приморского края - музыка, киноиндустрия, дизайн, гастрономия, IT-технологии", - добавил зампред, напомнив, что регион знаменит своим общепитом и локальной кухней, а также музыкой.

"Наша мечта - восстановить формат большого музыкального фестиваля - раньше он назывался V-Rox, надеюсь, что возобновится эта практика. Для нас важны компании IT-сферы - по примеру компании Tomoru, которая была участником конкурса "Приморский старт". Это стартап, который уже [перерос в] полноценный бизнес, разрабатывает голосовые чат-боты и сегодня успешно работает на рынках Юго-Восточной Азии, в частности в Индонезии и Малайзии. Для нас очень важно, чтобы та сфера, которую мы прорабатываем наиболее внимательно - по поддержке киноиндустрии, по поддержке создателей видеоконтента, была наиболее яркой, мы знаем там лидеров.", - обозначил Стецко.

Он уточнил, что региональные власти идут на неочевидные, но очень эффективные меры поддержки бизнеса - снижение налога для производителей одежды, работающих по упрощенной системе налогообложения, до 1% и оказание поддержки федерального уровня. Это позволило бизнесу увеличить заработки и привлекло в региональный бюджет десятки миллионов рублей.

Руководитель проекта МАКИ Наталья Карпова отметила, что одной из мер поддержки бизнес-креативных сфер является организованное обучение. "Нам нужно, и мы это делаем, помогать компаниям, помогать малому бизнесу находить, осваивать технологии, которые позволяют масштабироваться. <…> Этому была посвящена большая часть программы обучения в этот раз - как сделать так, чтобы, освоив эти способы, методы роста, наши компании смогли увеличить свое присутствие на рынках и, соответственно, масштабировавшись, снизить стоимость изделия для потребителя", - сказала Карпова.

О форуме

Форум модных индустрий - крупнейшее в регионе мероприятие для представителей креативных индустрий. Мероприятие призвано объединить креативные индустрии региона, выявить их потребности и найти эффективные решения для масштабирования бизнеса, увеличения продаж, а также помочь предпринимателям найти финансирование для их проектов. 

Теги:
РоссияПриморский край
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