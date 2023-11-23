На Украине отобрали у бизнесмена Фирташа контроль над заводом "Сумыхимпром"

Также суд удовлетворил ходатайство Фонда госимущества страны о закрытии производства по делу о банкротстве завода

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Фонд госимущества Украины выиграл суд и добился закрытия дела о банкротстве завода "Сумыхимпром", входящего в перечень стратегических предприятий страны. Об этом сообщила пресс-служба фонда.

"Хозяйственный суд Сумской области отказал управляющему санацией ПАО "Сумыхимпром" в удовлетворении его жалобы на действия и решения фонда. Также суд удовлетворил ходатайство фонда о закрытии производства по делу о банкротстве завода. Таким образом, суд разблокировал приватизацию и восстановил контроль государства над предприятием", - говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В фонде отметили, что в 2010 году украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ получил в собственность 0,005% пакета акций предприятия. "Несмотря на то что остальные акции находятся в собственности государства, Фирташу удалось назначить руководителем предприятия бывшего менеджера одной из своих компаний. Из-за неэффективных управленческих действий за год предприятие накопило 1,4 млрд гривен [около $39 млн] долгов. Тогда руководитель предприятия образовал комитет кредиторов, инициировал процедуру санации завода и назначил управляющего санацией", - отметили в фонде.

Подготовленные документы по санации не соответствовали требованиям законодательства и не содержали мер по восстановлению платежеспособности предприятия, поэтому фонд отказывал в их согласовании. За короткое время долг предприятия достиг 2,35 млрд гривен (около $63 млн). В 2018 году было принято решение о приватизации госпакета "Сумыхимпрома". Однако фонд не смог прекратить процедуру банкротства, поскольку "управляющий санацией и связанные с ним и Фирташем кредиторы, пользуясь процессуальными лазейками, длительное время блокировали действия фонда", подчеркнули в ведомстве.

"Сумыхимпром" - завод химической промышленности, который производит минеральные удобрения, коагулянты и добавки к цементу, кислоты, диоксид титана и пигменты. Как следует из сообщения ведомства, предприятие будет выставлено на приватизацию.

О Дмитрии Фирташе

Дмитрий Фирташ - украинский миллиардер, которому к 2018 году принадлежало несколько предприятий Украины, в том числе 70% облгазов страны. В марте 2014 года его задержали в Австрии по запросу США, которые обвиняют бизнесмена в коррупционных преступлениях за пределами Украины. С тех пор бизнесмен проживает в Австрии в ожидании решения об экстрадиции. В июне 2021 года Совбез Украины ввел санкции против Фирташа. В мае 2022 года судебным решением 26 операторов газораспределительных сетей, включая облгазы из структуры Фирташа, отдали Агентству по управлению активами, которое передало это имущество "Нафтогазу".

В мае этого года Служба безопасности Украины предъявила Фирташу и руководителям его компаний обвинения по делу о махинациях, нанесших бюджету ущерб на сумму более $480 млн.