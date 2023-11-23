Минпромторг предложил оптимизировать ввозную пошлину на бокситы для проекта "Русала"

Сроки реализации этой меры составят 2023-2030 годы

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ предложил оптимизировать ввозные таможенные пошлины или предоставить тарифные льготы на критически важное сырье для производства черных и цветных металлов, в частности, на бокситы, следует из дорожной карты по реализации стратегии развития металлургической отрасли (текст документа есть в распоряжении ТАСС). Мера может оказать поддержку новому проекту "Русала" - глиноземному заводу в Усть-Луге.

Так, в дорожной карте предлагается предусмотреть оптимизацию "ставок ввозных таможенных пошлин, предоставления тарифных льгот на критически важное сырье для производства черных и цветных металлов, в том числе <...> алюминиевые руды (в части бокситов)". Сроки реализации меры 2023-2030 годы, уточняется в документе.

В июне сообщалось, что "Русал" планирует построить в Ленинградской области глиноземный завод мощностью 4,8 млн тонн и глубоководный порт. Инвестиции в проект оцениваются в 400 млрд рублей. Ожидается, что первая очередь производства мощностью до 2,4 млн тонн в год будет введена в эксплуатацию до конца 2028 года, строительство второй очереди с аналогичной мощностью должно завершиться в 2032 году.

Бокситы используются в производстве глинозема, а глинозем - основное сырье для производства алюминия. Группа управляет семью предприятиями по добыче бокситов - два из них расположены в России ("Боксит Тимана" и Североуральский бокситовый рудник), один на Ямайке (Windalco), один в Гайане ("Гайанская компания бокситов", законсервирована с февраля 2022 года) и три в Гвинее ("Компания бокситов Киндии", Friguia, "Компания бокситов Диан-Диан").

В полугодовом отчете компания отмечала, что введенный в марте 2022 года Австралией запрет на экспорт глиноземов и бокситов в Россию, а также потеря контроля над Николаевским глиноземным заводом с весны 2022 года повлияли на доступность и закупочные цены глинозема и бокситов для группы. Трудности логистики привели к пересмотру цепочек поставок и продаж и увеличению транспортных издержек.

Общий объем добычи бокситов "Русалом" в 2022 году составил 12,3 млн тонн против 15 млн тонн в 2021 году. При этом себестоимость продаж алюминия выросла в прошлом году до $10,77 млрд (+30,2%), а расходы на покупку глинозема увеличились на 149,3%, до $1,847 млрд, следует из годового отчета компании.

ТАСС направил запросы в Минфин, Минпромторг и "Русал".

О компании

"Русал" является крупнейшим производителем алюминия за пределами Китая и единственным производителем первичного алюминия в России.

Крупнейший акционер "Русала" с долей в 56,88% - En+ Group, основанная Олегом Дерипаской. "Суал партнерс" владеет 25,52% акций.