"Инарктика" по итогам 2023 года может направить около 4 млрд рублей на выплату дивидендов

В 2022 году компания выплатила рекордные 3,3 млрд рублей дивидендов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Компания "Инарктика" - крупнейший производитель аквакультурного лосося и морской форели в России - по итогам 2023 года планирует направить около 4 млрд рублей на выплату дивидендов, сообщила компания.

"Динамичный рост ключевых операционных и финансовых показателей "Инарктики" позволяет отвечать ожиданиям инвесторов - по итогам 2023 года компания планирует направить порядка 4 млрд рублей на выплату дивидендов", - рассказал генеральный директор компании Илья Соснов, слова которого приводятся в сообщении "Инарктики".

В нем отмечается, что в 2022 году компания выплатила рекордные 3,3 млрд рублей дивидендов (28% чистой прибыли) по сравнению с 1,5 млрд рублей в 2021 году и 0,4 млрд рублей в 2020 году.

В августе генеральный директор компании Илья Соснов говорил, что "Инарктика" не исключает возможность выплаты дивидендов за третий квартал 2023 года в размере, большем чем за аналогичный период 2022 года. В конце октября совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев в размере 19 рублей на акцию.

Ранее акционеры "Инарктики" утвердили дивиденды по итогам первого квартала 2023 года в размере 10 рублей на акцию, по итогам первого полугодия 2023 года в размере 16 рублей на акцию. По итогам 2022 года было принято решение не выплачивать дивиденды.

О компании

"Инарктика" (бывшая "Русская аквакультура") - крупнейший производитель аквакультурного лосося и морской форели в России. Ключевые направления деятельности группы под управлением компании включают товарное выращивание атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря в Мурманской области и товарное выращивание форели в озерах Республики Карелия. Общий объем потенциального выращивания на участках компании составляет около 60 тыс. тонн красной рыбы.