23 ноября, 08:12

Кабмин выделит 400 млн рублей на защиту регионов от наводнений

Средства, в частности, направят на капитальный ремонт гидротехнических сооружений в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестане, Мордовии, Забайкальском крае, Московской области

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Несколько регионов получат дополнительное финансирование на защиту от сезонных паводков и наводнений. Распоряжения о перераспределении на эти цели более 400 млн рублей подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

"Средства будут направлены на капитальный ремонт гидротехнических сооружений в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, Дагестане, Мордовии, Забайкальском крае, Московской области. Это позволит провести необходимые работы и защитить от подтопления жилые дома, предприятия, дороги и объекты инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Часть финансирования пойдет на расчистку рек на территории Крыма, Чечни и Смоленской области, а также на проведение дополнительных противопаводковых работ в Кабардино-Балкарской Республике - углубление дна и регулирование русел рек Черек, Баксан, Урвань и Нальчик, что поможет ликвидировать последствия ливней, прошедших в регионе в 2023 году.

Работа ведется в рамках федеральных проектов "Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений" и "Сохранение уникальных водных объектов". 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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