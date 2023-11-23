ЦБ не увидел больших рисков в комбинированной ипотеке

В Банке России заявили о нейтральном отношении к практике некоторых кредитных организаций по комбинированию льготных ипотек по госпрограммам с рыночными продуктами

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Банк России относится нейтрально к практике некоторых кредитных организаций по комбинированию льготных ипотек по госпрограммам с рыночными продуктами, в этих схемах в целом нет больших рисков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

Ранее газета "Известия" написала, что спрос на комбинированную ипотеку вырос на четверть. Продукт позволяет выплатить часть кредита по льготной ставке, а оставшуюся - по рыночной.

"Мы в целом относимся нейтрально к комбинированию льготных ипотек по госпрограммам с рыночными продуктами. В таких схемах нет больших рисков, если банк информирует заемщика обо всех условиях и нюансах сделки, а также если не происходит искусственного завышения стоимости жилья, например, когда по "льготной ипотеке от застройщика" процентные платежи включены в стоимость жилья", - указали в ЦБ. При этом в случае возврата практик предоставления нерыночных кредитов и завышения стоимости предмета залога ЦБ готов принимать необходимые меры.

"Также важно, чтобы распространение комбо-ипотек не приводило к дальнейшему ухудшению стандартов кредитования, выраженном в росте доли кредитов с низким первоначальным взносом и кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой", - считают в ЦБ.

Вместе с тем в регуляторе напомнили, что комбинации господдержки и рыночной ипотеки возможны по условиям госпрограмм. "Например, сейчас по "Льготной ипотеке" максимальная сумма кредита в Москве составляет 30 млн рублей, а государство субсидирует в пределах 12 млн рублей. То есть если заемщик возьмет ипотеку на 15 млн рублей, то к 12 млн рублей будет применяться льготная ставка 8%, а к остальным 3 млн рублей - рыночная", - пояснили в Банке России.