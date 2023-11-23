В Новосибирской области ввели выплаты инвалидам для покупки специальных квартир

Инструмент поддержки является принципиально новым, так как ранее предполагалось только переоборудование имеющейся квартиры

НОВОСИБИРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Использование нового инструмента поддержки людей с инвалидностью одобрили в первом чтении депутаты Заксобрания Новосибирской области - выплаты в 1 млн рублей для приобретения новой специально оборудованной квартиры. Ранее возможно было лишь переоборудовать имеющееся жилье, сообщили в Telegram-канале правительства Новосибирской области.

"Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в первом чтении приняли проект закона, предложенный региональным правительством, который устанавливает единовременную денежную выплату на обеспечение условий доступности жилого помещения для инвалида", - говорится в сообщении.

Инструмент поддержки является принципиально новым, так как ранее предполагалось только переоборудование текущей квартиры. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, он позволяет подобрать жилье, например, с доступной средой и на первом этаже.

"Областной бюджет выделяет в качестве соцподдержки доплату в 1 млн рублей. Через сделку купли-продажи семье инвалида можно будет переехать в более удобную квартиру, доступную для активной жизни", - передает пресс-служба регионального правительства слова Травникова.

Мера будет действовать также в отношении ветеранов боевых действий и участников СВО.