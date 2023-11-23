23 ноября, 08:56

Онлайн-платежи клиентов РНКБ достигли рекордных 20 млн за месяц

Общая сумма платежей составила около 65 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Клиенты системообразующего банка Крыма РНКБ (входит в группу ВТБ) совершили свыше 20 млн платежей за месяц при помощи интернет-банка и мобильного приложения, увеличив прошлогодние показатели более чем на 30%. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кредитной организации.

"В октябре 2023 года пользователи интернет-банка и мобильного приложения банка РНКБ (входит в группу ВТБ) впервые совершили более 20 млн платежей за месяц на сумму около 65 млрд рублей. Это абсолютный рекорд за все время существования дистанционных каналов обслуживания клиентов в РНКБ", - говорится в сообщении.

В банке отметили, что показатели октября 2023 года на 31% превышают количество и на 33% объем платежей, совершенных в октябре 2022 года. Чаще всего клиенты переводили деньги физлицам, оплачивали мобильную связь, услуги ЖКХ, интернета и телевидения, а также детские сады и школы.

"Функционал мобильного приложения банка постоянно расширяется, благодаря чему клиенты могут использовать новые возможности, в том числе приобретать билеты на междугородние автобусные рейсы, заказывать доставку продуктов из супермаркета, а также покупать билеты на выставки, концерты и в кинотеатры. Кроме того, более 75% вкладов клиенты оформляют самостоятельно, без визита в офис, при помощи мобильного приложения или интернет-банка", - уточнили в РНКБ.

В настоящее время в РНКБ дистанционно совершаются 97% платежей. 

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