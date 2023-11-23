23 ноября, 08:50,
обновлено 23 ноября, 09:06

План по ремонту дорог в новых регионах РФ перевыполнят на 200-300 км по итогам года

Как сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, "ни одного дня строители не останавливаются, несмотря на то что там не просто работа - часть дорог были заминированы, часть дорог были разрушены, идет военная техника"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. План по ремонту дорог в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях будет перевыполнен на 200-300 км до конца года. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Полторы тысячи видим уже сейчас гарантированно, до конца года еще 200-300 км дорог приведем в порядок. Мы получили на это уже опережающее финансирование, ни одного дня строители не останавливаются, несмотря на то что там не просто работа - часть дорог были заминированы, часть дорог были разрушены, идет военная техника", - сказал Хуснуллин. 

Теги:
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация