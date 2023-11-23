План по ремонту дорог в новых регионах РФ перевыполнят на 200-300 км по итогам года

Как сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин, "ни одного дня строители не останавливаются, несмотря на то что там не просто работа - часть дорог были заминированы, часть дорог были разрушены, идет военная техника"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. План по ремонту дорог в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях будет перевыполнен на 200-300 км до конца года. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Полторы тысячи видим уже сейчас гарантированно, до конца года еще 200-300 км дорог приведем в порядок. Мы получили на это уже опережающее финансирование, ни одного дня строители не останавливаются, несмотря на то что там не просто работа - часть дорог были заминированы, часть дорог были разрушены, идет военная техника", - сказал Хуснуллин.