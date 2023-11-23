23 ноября, 09:25

Украина получила около $400 млн от Всемирного банка под гарантии Великобритании

По информации украинского министерства финансов, средства направят на частичное возмещение пенсионных выплат и оплату труда медработников

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Около $400 млн поступило в государственный бюджет Украины под гарантии Великобритании через трастовый фонд Всемирного банка. Об этом сообщается на сайте украинского министерства финансов.

"В государственный бюджет Украины поступило около $400 млн США под гарантии Великобритании через трастовый фонд Всемирного банка. Привлеченные средства являются частью дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления на Украине", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, финансирование направят на частичное возмещение пенсионных выплат и оплату труда медработников. "Кредит предоставляется на льготных условиях, срок погашения [составляет] 19 лет с пятилетним льготным периодом", - отметили в министерстве.

25 сентября в Минфине сообщили, что Украина получила от Всемирного банка $100 млн под гарантии Великобритании. В ведомстве уточняли, что средства будут направлены на частичную компенсацию расходов государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсионных выплат за июль 2023 года. 

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© Информационное агентство ТАСС
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