23 ноября, 11:03,
обновлено 23 ноября, 11:13

Центробанк Турции сообщил о повышении учетной ставки до 40%

До этого решения она составляла 35%

АНКАРА, 23 ноября. /ТАСС/. Центральный банк Турции повысил учетную ставку с 35% до 40%. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"Комитет по денежно-кредитной политике принял решение о повышении учетной ставки (ставки аукциона недельного репо) с 35% до 40%. Общая инфляция, которая немного снизилась в октябре, остается соответствующей прогнозу, представленному в последнем отчете. Текущий уровень внутреннего спроса, цены на услуги и геополитические риски оказывают инфляционное давление", - отмечается в сообщении ЦБ. Это уже шестое повышение учетной ставки в 2023 году. 

Теги:
Турция
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