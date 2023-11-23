Эксперты считают, что Саудовская Аравия не хочет нести риски от сокращения добычи нефти

Королевство ждет вовлеченности от других членов ОПЕК+ для поддержания стабильной ситуации на нефтяном рынке, заявили аналитики

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Саудовская Аравия, добровольно сокращающая добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ в течение большей части 2023 года, не хочет больше нести на себе все риски от снижения производства. Королевство ждет вовлеченности от других членов ОПЕК+ для поддержания стабильной ситуации на нефтяном рынке, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Накануне страны ОПЕК+ приняли решение отложить министерскую встречу альянса, назначенную на 26 ноября в Вене, на 30 ноября. При этом формат встречи пока остается неизвестным. Два источника ТАСС высказывали мнение, что заседание может состояться онлайн, а не в очном формате. Однако пока официальных решений на этот счет нет. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что причиной переноса встречи ОПЕК+ стали разногласия между Саудовская Аравией, Анголой и Нигерией по поводу квот на добычу африканских стран на 2024 год.

Эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Игорь Галактионов отмечает, что Саудовская Аравия приняла на себя самые значительные обязательства по сокращению, добывая на 24% меньше своих возможностей. С мая королевство добровольно снижает добычу на 500 тыс. баррелей в сутки (б/ с) в рамках договоренностей с другими членами ОПЕК+. А с июля Саудовская Аравия решила сократить добычу еще на 1 млн б/с. Таким образом, суммарно Саудовская Аравия добровольно снижает производство на 1,5 млн б/с. По мнению Галактионова, королевство вытягивает рыночный баланс на себе.

"Логично, что королевство пытается распределить нагрузку на всех членов альянса более равномерно. Вероятно, речь не столько о конкретных квотах, сколько о принципиальной позиции - саудовцы ждут вовлеченности от всех членов альянса", - говорит эксперт.

Такой же точки зрения придерживается и партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. "Позиция и мотивация крупнейших по уровню добычи стран ОПЕК+ в вопросе распределения квот достаточно понятна - они не хотят нести все риски политики (снижение уровня доходов от экспорта) на себе", - подчеркивает он.

Оба эксперта также сходятся во мнении, что, вероятнее всего, Саудовская Аравия и Россия продлят свои обязательства по добровольным сокращениям на I квартал 2024 года. Россия сейчас снижает поставки на мировые рынки на 300 тыс. б/с, а Саудовская Аравия - добычу на 1 млн б/с. Пока действие этих мер ограничено концом 2023 года.

При этом для других членов ОПЕК+ эксперты ожидают символическое снижение квот. Касаткин предполагает, что страны ОПЕК+ могут принять решение и о сохранении действующих квот.

В Kasatkin Consulting также не видят каких-то явных "камней преткновения" между странами ОПЕК+ по поводу квот на добычу нефти. По словам Касаткина, разногласия в альянсе есть всегда, но чаще всего удается прийти к общему решению.

Ближневосточный фактор

Говоря о том, может ли на решения ОПЕК+ повлиять конфликт между Израилем и Палестиной, Галактионов подчеркивает, что определенное влияние политические факторы имеют, но это крайне непредсказуемая ситуация. "С точки зрения экономики ОПЕК невыгодны разногласия, так что в базовом сценарии влияние политики может быть ограниченным", - считает он.

В свою очередь Касаткин подчеркивает, что, хотя страны ОПЕК+ по-разному оценивают ситуацию на Ближнем Востоке, на ходе обсуждения ситуации с контролем баланса спроса и предложения на нефтяном рынке это вряд ли отразится.

Касаткин добавляет, что не видит предпосылок снижения спроса на нефть и появления дефицита на рынке, который прогнозирует Международное энергетическое агентство в 2024 году. "Скорее, речь будет идти о сохранении дефицита за счет продолжения роста спроса в развивающихся экономиках и постепенного ускорения развитых экономик", - говорит эксперт.