Холдинг "Газпром-медиа" договорился о партнерстве с представителями медиаиндустрии ОАЭ

Это партнерство включает в себя договоренности об обмене опытом и экспертизой, а также использовании инфраструктуры ОАЭ в создании совместных проектов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Холдинг "Газпром-медиа" договорился о партнерстве с представителями медиаиндустрии Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которое включает в себя договоренности об обмене опытом и экспертизой, а также использовании инфраструктуры ОАЭ в создании совместных проектов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

Встреча генерального директора "Газпром-медиа холдинга" Александра Жарова с председателем Управления СМИ правительства ОАЭ, генеральным директором Управления общественной дипломатии, генеральным директором Исполнительного аппарата Саидом аз-Занхани прошла в Дубае.

"Стороны договорились о взаимовыгодном партнерстве, включающем обмен опытом и экспертизой, а также использование инфраструктуры ОАЭ в создании совместных проектов", - рассказали в пресс-службе.

Также Жаров и старший вице-президент компаний Dubai Media City, Dubai Studio City и Dubai Production City Маджид ас-Сувайди подписали меморандум, который закрепил их намерения о формировании стратегического партнерства в сфере медиа.

"Уверен, что общие традиционные ценности, общие цели и взаимопонимание являются залогом успеха наших общих начинаний", - привели в пресс-службе слова Жарова.