Пулково планирует привлечь к перевозкам новые компании с Ближнего Востока

Результаты переговоров будут видны в летнем сезоне 2024 года, рассказала директор по авиационной коммерции управляющей компании аэропорта Асият Халваши

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 ноября. /ТАСС/. Аэропорт Пулково планирует привлечь к перевозкам туристов по международным направлениям новые компании из стран Ближнего Востока уже в 2024 году. Об этом сообщила журналистам на праздновании 15-летия авиакомпании Nordwind директор по авиационной коммерции управляющей компании Пулково "Воздушные ворота Северной столицы" Асият Халваши.

"На международных направлениях мы ведем большую работу над привлечением новых, в основном иностранных авиакомпаний. Работаем над тем, чтобы в следующем году привести еще больше компаний. <…> Мы ведем переговоры с туроператорами с Ближнего Востока, это Дубай, Абу-Даби, Бахрейн, Оман, Кувейт и так далее, думаю, мы в следующем году увидим, особенно в летнем сезоне, результаты всех этих переговоров", - рассказала Халваши.

По ее словам, речь идет не только о развитии зарубежного туризма для россиян, но и о привлечении туристов из стран Ближнего Востока в Санкт-Петербург и другие города России. В том числе за счет роста международного авиасообщения аэропорт Пулково в 2024 году рассчитывает перевезти более 20 млн пассажиров.

"Мы ожидаем в этом году, что достигнем 20 млн пассажиров. По нашим прогнозам, в следующем году мы планируем превысить эту планку, сохранить и увеличить этот пассажиропоток. Задача стоит у нас. У нас основной пассажиропоток - это из регионов, у нас прирост продолжается, московское направление неплохо восстановилось к 2019 году", - отметила Халваши.

Петербургский аэропорт Пулково с начала этого года обслужил 17,5 млн пассажиров, впервые опередив московское Домодедово и заняв второе место по общему пассажиропотоку. В прошлом году он находился на третьем месте по общему пассажиропотоку и на втором - по внутреннему.