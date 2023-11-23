23 ноября, 17:44

Китайское предприятие вложит 5 млрд рублей в фиброцементный завод в Башкирии

Глава региона Радий Хабиров отметил, что хочет сделать этот проект флагманским для республики

УФА, 23 ноября. /ТАСС/. Производство огне- и влагостойких плит намерена открыть в Башкирии китайская компания "Цзянси оуши уилли индастриал". Обсуждение инвестпроекта состоялось на полях Международной недели бизнеса в Уфе, сообщила пресс-служба главы республики.

"В рамках Международной недели бизнеса глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с делегацией китайской компании "Цзянси оуши уилли индастриал", которую возглавил председатель правления Хуанг Ши Хуа. Стороны обсудили перспективы строительства крупного фиброцементного завода в Башкортостане. Во время встречи Хуанг Ши Хуа отметил, что компания планирует выпускать огне- и влагостойкие плиты. В строительство нового завода инвестор планирует направить порядка 5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Хабиров заявил, что хочет сделать этот проект, реализованный китайскими партнерами, флагманским для республики. Для этого власти готовы оказать всесильную поддержку, в частности, предложены компенсация затрат на инженерную инфраструктуру, обеспечение трудовыми ресурсами, налоговые льготы, обнуление таможенных сборов при поставке из Китая необходимого для строительства завода оборудования.

"Цзянси оуши уилли индастриал" разрабатывает и производит экологически чистые, энергосберегающие строительные материалы. Предприятие имеет в Китае статус ключевого национального предприятия по комплексному использованию ресурсов окружающей среды и энергосбережения, отметили в пресс-службе.

Международная неделя бизнеса проходит в уфимском конгресс-холле "Торатау" с 22 по 25 ноября. Участниками форума заявлены делегации из Белоруссии, Казахстана, Китая, Турции, Ирана, Узбекистана и других стран - всего более 4 тыс. человек. В этом году основной темой дискуссий обозначен прогноз на "послезавтра", который должны дать участники мероприятия от профессионального сообщества. 

Теги:
РоссияКитайБашкортостанХабиров, Радий Фаритович
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