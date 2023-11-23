23 ноября, 20:55

Хабиров: союз Башкирии, Казахстана и Белоруссии имеет огромный потенциал в торговле

Как отметил глава региона, товарооборот с этими странами растет

УФА, 23 ноября. /ТАСС/. Триада в составе Башкирии, Белоруссии и Казахстана имеет большой потенциал во внешней торговле, заявил глава российского региона Радий Хабиров на пленарном заседании Международной бизнес-недели в Уфе.

"Один из ключевых партнеров для нас - Казахстан, который становится мощной индустриальной державой и взаимодействует со всем миром. Наш товарооборот с ним растет кратно, появляется взаимная интеграция. Братская Беларусь повышает экономические компетенции, особенно в сфере машиностроения. Поэтому триада "Башкортостан, Казахстан и Беларусь", на мой взгляд, имеет огромный потенциал развития", - сказал Хабиров.

По итогам 2022 года товарооборот Башкирии с Казахстаном увеличился почти на 10%, до $464 млн, а с Белоруссией - более чем на 12%, превысив $300 млн.

Хабиров отметил, что Китай является партнером с безграничными возможностями, а также рассказал о стремлении региона продолжить сотрудничество с Турцией и наладить взаимодействие с Индией и Бангладеш, делегации которых также работают на форуме.

Международная неделя бизнеса проходит в уфимском конгресс-холле "Торатау" с 22 по 25 ноября. Участниками форума заявлены делегации из Беларуси, Казахстана, Китая, Турции, Ирана, Узбекистана и других стран - всего более 4 тыс. человек. В этом году основной темой дискуссий обозначен прогноз на "послезавтра", который должны дать участники мероприятия от профессионального сообщества. 

Теги:
БелоруссияКазахстанРоссияБашкортостанХабиров, Радий Фаритович
© Информационное агентство ТАСС
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