24 ноября, 05:06

Строительство кинопавильона в Якутске позволит создать более 1,5 тыс. рабочих мест

Как сообщили в региональном правительстве, начало строительства запланировали в 2025 году

ЯКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Строительство первого на Дальнем Востоке кинопавильона полного цикла в Якутске позволит создать свыше 1,5 тыс. рабочих мест, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Потенциальная мощность кинопавильона составит 24 фильма и сериала в год. Комплекс позволит создать более 1,5 тыс. рабочих мест", - говорится в сообщении.

Ожидается, что многофункциональный центр обеспечит киноиндустрию Дальнего Востока современными павильонами для съемок и проведения мероприятий, студиями речевой, шумовой и музыкальной записи, студиями для работы с изображением и звуком кинокартин и сериалов, современным арендным съемочным и осветительным оборудованием и спецавтотранспортом.

Начало строительства с учетом разработки проектно-сметной документации предполагается в середине 2025 года с завершением в 2027 году. Кинопавильон в Якутске является частью мастер-плана города, разработанного по поручению Президента России Владимира Путина.

Перспективы объекта обсудили в рамках федерального форума "Цифровой алмаз", который проходит 23-24 ноября в Якутске. Проект и планы его реализации представили главе Минвостокразвития Алексею Чекункову.

В Якутии осуществляют свою деятельность около 50 кинокомпаний и творческих коллективов, одной из крупнейших является кинокомпания Якутии - "Сахафильм", которая была создана в 1992 году. В республике в среднем за год выпускается 12 картин, с 2011 года было выпущено 100 кинокартин, а сборы в прокате якутских фильмов постоянно растут. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияРеспублика Саха (Якутия)
© Информационное агентство ТАСС
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