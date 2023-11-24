24 ноября, 08:26

Комитет Госдумы одобрил законопроект о развитии креативных индустрий в России

Нижняя палата парламента рассмотрит законопроект на заседании 28 ноября

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экономической политике рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о развитии креативных (творческих) индустрий в России. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов. Законопроект вводит основы правового регулирования организации и развития в РФ креативных индустрий "как базового сектора креативной экономики" и устанавливает условия деятельности и господдержки субъектов креативных индустрий. Госдума рассмотрит законопроект на заседании 28 ноября.

Сейчас в РФ действуют около 20 законов, регулирующих деятельность креативных индустрий, в том числе кинопроизводство, информационные технологии, архитектуру. Правоприменение в сфере креативных индустрий по видам деятельности распределено между более чем 10 органами исполнительной власти.

О законопроекте

Документ предлагает закрепить в законе понятие "креативные индустрии", под которым понимается экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, распространением и реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью. Под креативным продуктом понимается результат интеллектуальной деятельности, а также продукция, услуги, работы, стоимость которых в значительной степени обусловлена использованием результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. В законе также предлагается закрепить понятия "субъекты креативных индустрий", "креативный кластер" и "меры государственной поддержки субъектов креативных индустрий".

Виды креативных индустрий

Законопроектом определяются виды креативных индустрий. Это могут быть креативные индустрии, связанные с использованием историко-культурного наследия. К таким видам относятся, например, народно-художественные промыслы и ремесла, деятельность галерей и прочее.

Еще один вид креативных индустрий связан с созданием и использованием произведений литературы и искусства, в том числе драматических, хореографических, музыкальных, фотографических произведений и произведений изобразительного искусства, а также результатов исполнительской деятельности (исполнения артистов-исполнителей и дирижеров, постановок режиссеров-постановщиков спектаклей и других театрально-зрелищных представлений).

Третий вид креативных индустрий связан с использованием информационно-телекоммуникационных технологий - обработка данных и разработка программного обеспечения, создание компьютерных игр и видеоигр, реклама, издательское дело, а также деятельность СМИ.

Еще один, четвертый, вид креативных индустрий - прикладное творчество, под которым предлагается понимать создание и производство одежды, аксессуаров, декоративно-прикладное и сценографическое искусство, а также дизайн, архитектуру и гастрономию. Кроме того, к креативным индустриям также могут быть отнесены и другие виды творческой деятельности, определенные правительством РФ.

Реестр субъектов креативных индустрий

Документ также предполагает создание единого реестра субъектов креативных индустрий, в который войдут сведения о физических и юридических лицах, а также об индивидуальных предпринимателях, которые соответствуют критериям субъекта креативных индустрий. Порядок формирования и ведения такого реестра установит кабмин РФ.

О господдержке

Законопроект также предлагает закрепить полномочия правительства РФ и органов госвласти в сфере креативных индустрий, а также прописать особенности господдержки субъектов креативных индустрий.

Так, меры господдержки могут предоставляться субъектам креативных индустрий, если они зарегистрированы на территории РФ в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя или самозанятого, работают в РФ, осуществляют один из установленных видов креативных индустрий и включены в реестр, а также у них нет просроченной задолженности по ранее предоставленным на возвратной основе бюджетным средствам или обязательным платежам перед бюджетами бюджетной системы РФ.

О разработке законопроекта

Авторами инициативы выступили, в том числе первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков ("Единая Россия"), вице-спикеры палаты Петр Толстой ("Единая Россия") и Владислав Даванков ("Новые люди"), глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Как указывают парламентарии в пояснительной записке, документ разработан для унификации на законодательном уровне правового регулирования в сфере креативных индустрий и во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина.

Авторы инициативы указали, что в настоящее время в РФ действует около 20 законов, регулирующих деятельность, относящуюся к сфере креативных индустрий, в том числе кинопроизводство, информационные технологии, архитектуру. "При этом существующие законы не содержат единого понятийного аппарата и ограничиваются регламентацией конкретного вида деятельности. В этой связи следует отметить и разнообразие правоприменения в сфере креативных индустрий: соответствующие вопросы (по видам деятельности) распределены между более чем 10 органами исполнительной власти", - отмечается в пояснительной записке. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЖуков, Александр ДмитриевичРоссияКлишас, Андрей АлександровичТолстой, Петр ОлеговичДаванков, Владислав Андреевич
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