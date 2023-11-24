24 ноября, 08:28

"Лента" открыла первые магазины "Монетка" в Москве и Санкт-Петербурге

Ретейлер рассказал, что в Москве открылись две торговые точки, в Санкт-Петербурге - три

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Компания "Лента", один из крупнейших российских ретейлеров, открыла первые магазины сети "Монетка" в Москве и Санкт-Петербурге, говорится в сообщении ретейлера.

"Лента" <…> объявляет об открытии первых магазинов под брендом "Монетка" в Москве и Санкт-Петербурге. <…> Торговая площадь новых магазинов - от 295 до 305 кв. м. Ассортимент включает до 3,6 тыс. товаров", - отмечается в сообщении.

В Москве открылись два магазина "Монетка", в Санкт-Петербурге - три торговые точки. Ассортимент магазинов был адаптирован под потребности жителей двух городов - в него добавлены товары локальных брендов, уточнили в компании.

"Лента" в октябре объявила о приобретении ретейлера "Монетка" - одной из ведущих в России сетей "магазинов у дома", которая управляет 2,12 тыс. торговыми объектами. В релизе в пятницу "Лента" указывает, что открытие магазинов "Монетка" в Москве и Санкт-Петербурге - один из шагов по реализации "Лентой" стратегии развития формата "магазин у дома" до 2025 года.

"Дальнейший органический рост формата "магазин у дома" "Лента" планирует главным образом за счет открытий магазинов под брендом "Монетка", действующие магазины "Мини Лента" также пройдут ребрендинг и продолжат функционировать уже под брендом "Монетка", - добавили в компании.

Магазины "Мини Лента" уже открыты под брендом "Монетка" на Урале и в Сибири: в Барнауле, Екатеринбурге, Кемерове, Новосибирске и Перми. 

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Россия
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