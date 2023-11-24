24 ноября, 09:00

Сбербанк запустил исламскую ипотеку в Башкирии и Дагестане

Займы будут выдавать в размере от 300 тыс. до 100 млн рублей

ТАСС, 24 ноября. Сбербанк запустил пилотный проект "Ипотека Мурабаха" в Башкирии и Дагестане, который предусматривает продажу недвижимости с наценкой без уплаты процентов. Первоначальный взнос составит 30%, доступен заем в размере от 300 тыс. до 100 млн рублей, говорится в сообщении банка.

"Сбербанк и сервис недвижимости "Домклик" объявили о запуске пилотного продукта "Ипотека Мурaбаха" в Башкортостане и Дагестане. По условиям финансирования в договоре купли-продажи стоимость недвижимости указывается с учетом наценки, в рассрочку без уплаты процентов. Такой принцип финансирования соответствует стандартам AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)", - отмечается в сообщении.

Новый продукт доступен на сумму от 300 тыс. до 100 млн рублей сроком до 20 лет с минимальным первоначальным взносом в 30%. Он сертифицирован Шариатским консультационным советом, добавили в банке.

"Мы рады предложить клиентам "Ипотеку Мурабаха" - новый продукт, позволяющий приобрести жилье с соблюдением принципов исламского финансирования. В то же время "Ипотека Мурабаха" будет доступна всем гражданам РФ, независимо от их вероисповедания, что делает ее привлекательной для широкого круга наших клиентов", - приводятся в сообщении слова старшего вице-президента Сбербанка Олега Ганеева.

В Башкирии по программе "Ипотека Мурабаха" можно приобрести жилье в новостройке и на вторичном рынке, в Дагестане - только в новостройке. Недвижимость на первичном рынке можно будет приобрести только у застройщиков, прошедших аккредитацию в Сбербанке и использующих эскроу-счета. 

Теги:
РоссияБашкортостанДагестан
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