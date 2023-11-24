Thai Airways ищет возможность открыть регулярное авиасообщение с РФ

Заместитель главы Управления по туризму Таиланда Сирипакон Чиаусамут сообщил, что авиаперевозчик сталкивается с техническими проблемами со страхованием самолетов на территории России

БАНГКОК, 24 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Национальный таиландский авиаперевозчик Thai Airways International ищет возможность открыть регулярное пассажирское авиасообщение с Россией, однако сталкивается с некоторыми техническими проблемами со страхованием самолетов на территории России. Об этом в интервью корреспонденту ТАСС заявил заместитель главы Управления по туризму Таиланда (ТАТ) Сирипакон Чиаусамут, курирующий вопросы туристических рынков европейских стран.

"Насколько я знаю, Thai Airways International ищет возможность открыть регулярное авиасообщение с Россией, но на данный момент существуют некоторые технические проблемы со страхованием таиландских самолетов на территории Российской Федерации. Мы надеемся, что эти проблемы будут решены в ближайшее время", - сказал он.

"К сожалению, повышение цен на авиабилеты - это глобальная проблема, и она связана с увеличением стоимости авиаперевозок, куда входят цены на топливо, стоимость обслуживания самолетов в аэропортах, инфляция и т.д. На данный момент у российских туристов есть несколько вариантов для поездки в Таиланд из 17 российских городов. Регулярные прямые рейсы осуществляют "Аэрофлот" и S7, программа прямых чартерных рейсов организована ведущими туроператорами и реализуется российскими авиакомпаниями Azur, Ikar и Red Wings, доступны стыковочные рейсы через страны Ближнего Востока и Центральной Азии", - добавил он.

С начала года Таиланд посетили 24 млн иностранцев. Больше всего гостей прибыли из соседней Малайзии - 3,9 млн. На втором месте оказался Китай (3 млн), на третьем - Южная Корея (1,4 млн), на четвертом - Индия (1,39 млн), на пятом - Россия (1,2 млн). В 2019 году РФ была седьмым по величине туристическим партнером Таиланда (1,5 млн). В том же году королевство посетили рекордные 40 млн иностранных туристов, а на туристическую отрасль пришлось 12% ВВП.