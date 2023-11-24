"Норникель" выходит из совместного предприятия Nkomati в ЮАР

Закрытие сделки по передаче доли "Норникеля" компании African Rainbow Minerals Limited ожидается в течение 2024 года

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. "Норникель" заключил соглашение о передаче своей доли в 50% в совместном предприятии Nkomati в ЮАР компании African Rainbow Minerals Limited, говорится в сообщении "Норникеля".

"Норникель" через входящую в группу компанию Norilsk Nickel Africa Proprietary Limited (NNAf) заключил соглашение о передаче 50%-й доли в совместном предприятии Nkomati южноафриканскому партнеру, компании African Rainbow Minerals Limited (ARM)", - сказано в сообщении.

Закрытие сделки ожидается в течение 2024 года после получения необходимых разрешений регуляторов ЮАР и выполнения прочих согласованных сторонами условий закрытия, добавили в компании.

"Согласно условиям подписанного соглашения, помимо доли в совместном предприятии, ARM возьмет на себя все обязательства Nkomati, включая экологические, в обмен на взнос NNAf, подлежащий уплате в пользу ARM", - уточнили в "Норникеле".

Кроме того, в "Норникеле" отметили, что заключением данного соглашения компания подтверждает свою приверженность долгосрочной стратегии выхода из зарубежных активов, не соответствующих критериям первоклассности, а также усиливает фокус на реализации стратегии обеспечения надежности и развития уникальной минерально-ресурсной базы и перерабатывающих мощностей в России.

О предприятии

Активы Nkomati включают месторождение вкрапленных медно-никелевых сульфидных руд, законсервированный в 2015 году подземный рудник, а также карьер. Добыча там прекращена в марте 2021 года. С этого года предприятие Nkomati находится в стадии консервации и рекультивации, уточняют в российской компании.

О компании

"Норильский никель" - диверсифицированная горно-металлургическая компания, являющаяся крупнейшим в мире производителем палладия и высокосортного никеля. Производственные подразделения группы компаний "Норильский никель" расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.