"Тинькофф банк" запустил продажу для физлиц валют Киргизии, Таджикистана и Бразилии

Банк также возобновил продажу тайского бата и азербайджанского маната

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. "Тинькофф банк" запустил для физических лиц продажу трех новых валют - киргизского сома, таджикского сомони и бразильского реала, также возобновлена продажа тайского бата и азербайджанского маната. Об этом сообщается в материалах кредитной организации.

"Теперь всем обладателям карты Tinkoff Black доступны открытие соответствующего валютного счета и покупка валют Кыргызстана, Таджикистана, Бразилии, Таиланда и Азербайджана, оплата товаров и услуг картой Tinkoff Black с платежной системой "МИР" в Таджикистане и Кыргызстане со счета в национальных валютах без конвертации, снятие наличных в Таджикистане и Кыргызстане в банкоматах, принимающих карты платежных систем "МИР", "Элкарт" (Кыргызстан) и Амонатбанк (Таджикистан)", - говорится в сообщении.

Как отметили в "Тинькофф", чтобы воспользоваться указанными валютами, необходимо предварительно открыть валютный счет.

Ранее "Тинькофф банк" расширил список доступных для международных переводов валют, запустив для физлиц перевод в батах через SWIFT во все банки Таиланда.