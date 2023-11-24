Украинская энергосистема второй день подряд запрашивала аварийную помощь

По данным "Укрэнерго", дефицит электроэнергии фиксировался из-за роста потребления в связи с похолоданием

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Украина в минувшие сутки вынуждена была запросить аварийную помощь у Румынии из-за дефицита в энергосистеме. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"Для поддержания баланса между производством и потреблением электроэнергии компания "Укрэнерго" 23 ноября активировала аварийную помощь от оператора системы передачи Румынии общим объемом 1 200 мегаватт в час", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Уточняется, что дефицит электроэнергии фиксировался второй день подряд из-за роста потребления в связи с похолоданием. 22 ноября Украина уже получала аварийную помощь от Польши, Румынии и Словакии.

В компании отметили, что в пятницу ситуация в энергетике остается сложной. Однако за счет потепления вырабатываемого объема электроэнергии достаточно, чтобы покрыть потребности населения.

Прошлой зимой на Украине происходили многочасовые отключения электроэнергии. Теперь украинцев призвали готовиться к возобновлению отключений света по графикам. В офисе украинского президента ранее признавали, что предстоящая зима окажется гораздо сложнее предыдущей.