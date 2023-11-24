Оверчук: РФ сможет удовлетворить спрос на электромобили в ЕАЭС своим производством

Вице-премьер допустил, что через два года продление нулевой таможенной пошлины на ввоз электромобилей в ЕАЭС не понадобится

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия в самом ближайшем будущем сможет удовлетворить спрос на электромобили в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за счет собственного производства. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, допустив, что через два года продление нулевой таможенной пошлины на ввоз электромобилей в ЕАЭС не понадобится.

"На одном из наших недавних заседаний совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) наши коллеги по ЕАЭС подняли вопрос о продлении нулевой таможенной пошлины на ввоз электромобилей на территорию Евразийского экономического союза, и в результате мы месяц назад приняли решение ее продлить еще на два года. Но вместе с тем мы решили показать коллегам те возможности, которые сегодня развиваются в секторе производства электромобилей в Российской Федерации. Мы считаем, что в самом ближайшем будущем сможем удовлетворять спрос на электромобили за счет собственного производства", - отметил вице-премьер РФ по итогам заседания совета ЕЭК.

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Ранее Оверчук с коллегами по совету Евразийской экономической комиссии осмотрел электромобили, представленные на площадке Международной выставки-форума "Россия".

"Здесь представлены электромобили российские, но в Казахстане тоже начинает развиваться производство. Я думаю, что оно очень широко будет распространено, и через два года, когда мы вернемся к этому вопросу, вполне возможно, что обнуление пошлин уже продлевать будет не надо", - добавил он.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики. Свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.