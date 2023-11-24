Китай увеличил поставки виски в Россию в 17,4 раза за 10 месяцев

Активно наращивает закупки этого алкоголя и КНДР - они выросли в 2,5 раза

ПЕКИН, 24 ноября. /ТАСС/. Китайские компании в январе - октябре увеличили поставки виски в Россию в 17,4 раза в годовом исчислении, до 229,8 тыс. л. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Как следует из сведений, размещенных в электронной системе ведомства, в стоимостном выражении экспорт составил $1,9 млн, увеличившись почти в пять раз.

Активно наращивает закупки у Китая этого крепкого алкогольного изделия и КНДР - за отчетный период поставки соответствующей продукции Пхеньяну выросли в 2,5 раза, до 196,8 тыс. л. По стоимости ее экспорт в народно-демократическую республику достиг $3,2 млн (повышение в 2,6 раза).

Ведущим потребителем китайского виски выступает Сингапур, который за январь - октябрь импортировал 1,27 млн л на $6,63 млн. Активно закупают алкоголь Тайвань (543,9 тыс. л за 10 месяцев) и специальный административный район Гонконг (459,9 тыс. л). В списке покупателей фигурируют и США (143,7 тыс. л ).

Промышленный выпуск виски в Китае имеет более чем столетнюю историю. Первый завод был построен благодаря германскому капиталу в городе Циндао (восточная провинция Шаньдун) и заработал в 1914 году. В 1970-е власти КНР начали стимулировать разработку собственных технологий изготовления напитка высокого качества, но динамичное увеличение его продаж на внутреннем рынке началось лишь 10 лет назад. Предприятия в стране произвели 22 млн л виски в 2022 году.