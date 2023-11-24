Мордовия планирует сделать своими новыми региональными брендами сидр и водку

Как сообщил глава республики Артем Здунов, регион укрепил позиции на рынке интеллектуальной собственности

ТАСС, 24 ноября. Мордовский сидр и водка станут новыми региональными брендами республики. Об этом сообщил глава Мордовии Артем Здунов.

"Мы активно регистрируем наши бренды. Наряду с уже широко известным мордовским мореным дубом на регистрации в Роспатенте находятся наши новые региональные бренды - это и мордовский сидр, и мордовская водка. В качестве товарного знака подана заявка на регистрацию регионального бренда "Сделано в Мордовии". Нам и в дальнейшем надо заниматься не только регистрацией, но охраной прав на интеллектуальную собственность и научиться получать доход от этой деятельности", - сказал Здунов на оглашении послания депутатам Госсобрания Мордовии.

Он отметил, что за последний год республика укрепила позиции на рынке интеллектуальной собственности. Так, в Саранске на базе технопарка открылся второй в России региональный центр по интеллектуальной собственности, где можно проводить экспертизу заявок на товарные знаки, а в дальнейшем - на региональные бренды, промышленные образцы, компьютерные программы и другие виды интеллектуальной собственности.

В 2022 году Роспатент выдал Мордовии свидетельство о регистрации исключительного права на использование географического указания "мордовский мореный дуб". В республике эту древесину выдерживают в реках Мокша и Сура.