24 ноября, 12:28

Мордовия планирует сделать своими новыми региональными брендами сидр и водку

Как сообщил глава республики Артем Здунов, регион укрепил позиции на рынке интеллектуальной собственности

ТАСС, 24 ноября. Мордовский сидр и водка станут новыми региональными брендами республики. Об этом сообщил глава Мордовии Артем Здунов.

"Мы активно регистрируем наши бренды. Наряду с уже широко известным мордовским мореным дубом на регистрации в Роспатенте находятся наши новые региональные бренды - это и мордовский сидр, и мордовская водка. В качестве товарного знака подана заявка на регистрацию регионального бренда "Сделано в Мордовии". Нам и в дальнейшем надо заниматься не только регистрацией, но охраной прав на интеллектуальную собственность и научиться получать доход от этой деятельности", - сказал Здунов на оглашении послания депутатам Госсобрания Мордовии.

Он отметил, что за последний год республика укрепила позиции на рынке интеллектуальной собственности. Так, в Саранске на базе технопарка открылся второй в России региональный центр по интеллектуальной собственности, где можно проводить экспертизу заявок на товарные знаки, а в дальнейшем - на региональные бренды, промышленные образцы, компьютерные программы и другие виды интеллектуальной собственности.

В 2022 году Роспатент выдал Мордовии свидетельство о регистрации исключительного права на использование географического указания "мордовский мореный дуб". В республике эту древесину выдерживают в реках Мокша и Сура. 

Теги:
РоссияМордовияЗдунов, Артем Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация