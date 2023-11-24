Титов заявил, что строительство туробъектов на виноградниках утроит турпоток на Кубани

Винный туризм предусматривает посещение виноградников, винодельческих хозяйств в целях отдыха, ознакомления с их деятельностью

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Строительство туристических объектов на виноградниках может увеличить приток туристов на Кубань втрое за следующие 15 лет. Об этом заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Борис Титов на встрече представителей органов власти с собственниками небольших винодельческих хозяйств.

"Мы разработали концепцию "Винных дорог Кубани", которая подразумевает увеличение турпотока в течение 15 лет примерно в три раза. И законодательное разрешение строить туробъекты непосредственно на виноградниках - одно из ключевых условий достижения такого результата", - сказал Титов.

22 июня группа сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий введение понятия винного туризма как одного из направлений сельского туризма.

Винный туризм предусматривает посещение виноградников, винодельческих хозяйств в целях отдыха, ознакомления с их деятельностью и (или) участия в сельскохозяйственных работах без извлечения материальной выгоды с возможностью предоставления услуг по временному размещению, организации досуга, экскурсионных и иных услуг, говорится в документе. Законопроектом вводится понятие "объекты винного туризма" - объекты капитального строительства, некапитальные строения, сооружения, используемые для предоставления услуг винного туризма.