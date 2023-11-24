Минфин и ФТС показали делегации из Сьерра-Леоне систему контроля за драгоценными камнями

Представителю страны также презентовали информацию о соблюдении схемы сертификации Кимберлийского процесса

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Представители Министерства финансов, Федеральной таможенной службы, Гохрана и Федеральной пробирной палаты продемонстрировали делегации из Сьерра-Леоне систему осуществления контроля за драгоценными камнями в России. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина России.

"23 ноября 2023 года на Специализированном таможенном посту в Москве прошла российско - сьерра-леонская встреча. С российской стороны приняли участие представители Минфина России, Федеральной пробирной палаты, ФТС России, Гохрана России. Возглавлял делегацию Республики Сьерра-Леоне Министр шахт и минеральных ресурсов Джулиус Даниэль Матай. В рамках встречи российской стороной был организован показ специализированного таможенного поста, в ходе которого была продемонстрирована действующая система государственного контроля", - отмечается в сообщении.

Представителю Сьерра-Леоне презентовали информацию о схеме осуществления госконтроля драгоценных камней от момента их добычи до вывоза с территории России, а также о соблюдении схемы сертификации Кимберлийского процесса.

Делегация из Сьерра-Леоне также ознакомилась с процедурой отличия природных камней от синтетических с применением геммологического оборудования, процедурой визуального контроля экспортируемых алмазов и таможенным контролем драгоценных металлов и драгоценных камней и ювелирных изделий, также уточнили в Минфине.

Стороны обменялись мнениями и опытом касательно системы государственного контроля в двух странах и обозначили намерения о дальнейшем тесном сотрудничестве.

В ноябре заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что Россия продолжит сотрудничать с дружественными участниками Кимберлийского процесса в интересах государств-алмазодобытчиков, а также всего рынка алмазов в целом.