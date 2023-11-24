Главное таможенное управление КНР проведет в РФ оценку потенциальных поставщиков свинины

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт призвал ветеринарные службы регионов, где расположены свиноводческие организации, принять исчерпывающие меры по обеспечению эпизоотического благополучия

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Представители Главного таможенного управления Китая до конца 2023 года посетят Россию для оценки потенциальных предприятий-поставщиков свинины в КНР. Об этом сообщил Россельхознадзор по итогам расширенного заседания совета директоров Национального союза свиноводов, в котором принял участие руководитель ведомства Сергей Данкверт.

"Результатами этой работы явилась отмена китайской стороной в сентябре текущего года временных ограничений по африканской чуме свиней, действовавших в отношении России с 2008 года, получение от китайских коллег в октябре проекта протокола об инспекционных, карантинных и ветеринарно-санитарных требованиях к свинине, экспортируемой из России в КНР, а также договоренности о визите до конца 2023 года представителей Главного таможенного управления Китая в Россию для оценки свиноводческих предприятий - потенциальных поставщиков свинины в страну", - говорится в сообщении.

Кроме того, до конца года также будет обсуждаться возможность подписания протокола, регламентирующего условия поставок.

В ходе заседания Данкверт призвал ветеринарные службы регионов России, где расположены свиноводческие организации, принять исчерпывающие меры по обеспечению эпизоотического благополучия. "Следует должным образом отрегулировать систему обеспечения таких предприятий сырьем из зон, соответствующих требованиям Китая, и не допускать перемещения между благополучными и неблагополучными территориями свиноводческих товаров", - говорится в сообщении ведомства.

Россельхознадзор ранее сообщил, что Главное таможенное управление Китайской Народной Республики разрешило поставки свинины из России. Решение принято по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля африканской чумы свиней в РФ. В конце сентября в пресс-службе Минэкономразвития РФ сообщили, что российская свинина начнет экспортироваться в Китай в II-III квартале 2024 года, для начала поставок российской стороне необходимо предпринять действия, которые займут от 3 до 12 месяцев.