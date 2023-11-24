БСК совместно с китайским партнером разрабатывает технологию производства ПВХ

Его могут начать в течение 5-10 лет

УФА, 24 ноября. /ТАСС/. Башкирская содовая компания (АО "БСК") разрабатывает технологию производства эмульсионного ПВХ в сотрудничестве с китайским партнером. Производство может начаться в течение 5-10 лет, сообщил ТАСС советник генерального директора компании Андрей Ленда на Международной неделе бизнеса в Уфе.

"Мы сейчас занимаемся разработкой технологии производства эмульсионного ПВХ, в этом нам помогут китайские партнеры, затем полностью будет разработан проект. Вообще мы ставим перед собой задачу, в соответствии с нашим долгосрочным планом развития, до 2030-2035 годов приступить к реализации данного проекта", - сказал Ленда.

По данным пресс-службы БСК, это один из крупнейших инвестпроектов компании по импортозамещению. Мощность нового производства составит порядка 50 тыс. тонн в год, до недавнего времени 70% этого полимера импортировалось.

Международная неделя бизнеса проходит в уфимском конгресс-холле "Торатау" с 22 по 25 ноября. Участниками форума заявлены делегации из Белоруссии, Казахстана, Китая, Турции, Ирана, Узбекистана и других стран - всего более 4 тыс. человек. В этом году основной темой дискуссий обозначен прогноз на "послезавтра", который должны дать участники мероприятия от профессионального сообщества.