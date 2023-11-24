24 ноября, 16:16

Производитель меда из Башкирии первым в РФ получил сертификацию халяль по новым стандартам

В регионе в хозяйствах всех форм собственности насчитывается около 300 тыс. пчелиных семей

УФА, 24 ноября. /ТАСС/. Подведомственное Минсельхозу Башкирии учреждение "Алтын Солок" первым в России получило сертификацию "халяль" на мед по новым стандартам Роскачества. Этот сертификат важен тем, что будет действовать во всех странах, признающих "халяль", сообщила пресс-служба министерства.

"[Республика] Башкортостан - первый регион в России, который получил сертификацию "Халяль" на мед по новым стандартам Роскачества. Соответствующий сертификат вручили автономному некоммерческому учреждению "Алтын Солок", - говорится в сообщении.

Как пояснил заместитель премьер-министра правительства - министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов, Роскачество ведет работу по внедрению и признанию данной сертификации всеми странами, входящими в контур "халяль".

"В Республике Башкортостан идет работа над тем, чтобы местные уникальные меда, которые бесспорно являются экологически чистыми, выходили на международные рынки с высокой покупательской способностью. К примеру, это страны арабского мира. И сертификация "халяль" является одним из основных условий, которое позволит башкирскому меду выйти на эти рынки или облегчит процесс", - добавили в пресс-службе.

В регионе в хозяйствах всех форм собственности насчитывается около 300 тыс. пчелиных семей. По предварительной оценке, в 2023 году производство товарного меда в регионе превысит 6 тыс. тонн. 

Теги:
РоссияБашкортостан
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