24 ноября, 16:25

"Магнит" завершил новый выкуп своих акций

По итогам двух тендерных предложений, а также двусторонней сделки компания станет владельцем 29,7% своих акций

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. "Магнит" - один из крупнейших российских ретейлеров - объявил о завершении новой программы выкупа акций (buy back), объявленной в 2023 году. По итогам двух тендерных предложений текущего года, а также двусторонней сделки компания станет владельцем 29,7% своих акций, говорится в сообщении ретейлера.

"Магнит альянс", дочернее общество, опосредованно находящееся в полной собственности "Магнита", завершило приобретение акций у иностранных акционеров в рамках дополнительного тендерного предложения, объявленного 10 октября 2023 года. В рамках дополнительного тендерного предложения у иностранных акционеров приобретено 7 899 569 акций (около 7,8% от всех выпущенных акций) с учетом, что по 48 513 акциям расчеты еще продолжаются", - сообщает компания.

Дочерняя структура ретейлера, как ожидается, приобретет 100% акций, которые были надлежащим образом предъявлены к выкупу.

"В общей сложности по итогам двух тендерных предложений, объявленных 16 июня 2023 года и 10 октября 2023 года, а также двусторонней сделки в октябре 2023 года, покупатель приобретет по единой цене приобретения 30 245 828,8 акций, что составляет около 29,7% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций", - отмечается в сообщении.

Цена приобретения акций составила 2,215 тыс. рублей за бумагу. Компания отмечает, что в сделках приняли участие более 300 инвесторов из 25 стран, в том числе долгосрочные фонды активного управления, пассивные индексные фонды - ETF, хедж-фонды, пенсионные и суверенные фонды, а также семейные фонды и индивидуальные инвесторы. 

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