24 ноября, 16:39
Устойчивое развитие и ответственное потребление

Платформа с полным собранием ESG-инфраструктуры РФ заработает в декабре

По словам главы Национального ESG-альянса Андрея Шаронова, аналогов платформы в мире нет

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Работа по проекту "Атлас экосистемы ESG" почти завершена. Интерактивный портал, который полностью проанализирует и систематизирует всю российскую ESG-инфраструктуру, заработает в декабре. Об этом сообщил ТАСС глава Национального ESG-альянса Андрей Шаронов в кулуарах шестого международного форума "Бренды со смыслом".

"Мы завершаем работу по проекту "Атлас экосистемы ESG" - интерактивному порталу по миру всей отечественной ESG-инфраструктуры. Он сейчас на выходе уже. В декабре, наверное, мы сделаем атлас уже в онлайн-версии, будет бесплатный доступ, который покажет всех игроков, всю инфраструктуру", - отметил Шаронов.

Он пояснил ТАСС, что система будет напоминать навигатор по миру ESG. Он включает много разделов, среди которых отчетность, верификаторы, стандарты, финансирование и другие. Инструмент будет полезен как для организаций, которые готовят отчетность, выпускают "зеленые" бумаги, так и для широкой публики, чтобы люди смогли узнать, что такое ESG, как отличить обычную продукцию от "зеленой" и получить ответы на другие возникающие вопросы.

По его словам, аналогов платформы в мире нет. "В мире мы не нашли аналог. Есть что-то похожее, но более сегментарное. Только про консалтинг, только про валидаторов, только про "зеленые" финансы. У нас - попытка сделать вот такую уникальную платформу", - добавил Шаронов.

Проект по созданию платформы был запущен ESG-альянсом в августе 2022 года. Инструмент должен комплексно систематизировать состав, основные роли и категории конкретных участников, их функционал и взаимосвязи. Весной анонсировали запуск атласа в III квартале текущего года.

Реализация ESG-стратегий компаний напрямую вытекает из 17 целей ООН по достижению целей устойчивого развития. ESG - это набор инструментов, которые используют компании. Они ориентированы на экологию (environmental), социальную ответственность (social) и корпоративное управление (governance). 

Теги:
РоссияУстойчивое развитие и ответственное потребление
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