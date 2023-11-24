В ФРГ с января прекратят ограничение цен на газ из-за проблем с бюджетом

Изначально планировалось, что меры по ограничению цен будут действовать минимум до апреля 2024 года

БЕРЛИН, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Германии прекратят с января 2024 года - раньше запланированного срока - реализацию мер по ограничению цен на газ и электроэнергию в связи с блокировкой бюджетных €60 млрд и замораживанием финансирования ряда проектов. Об этом сообщил министр финансов Кристиан Линднер в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

"К 31 декабря этого года фонд стабилизации экономики (использовался для смягчения последствий экономического кризиса - прим. ТАСС) будет закрыт. Оттуда больше не последует выплат. Меры сдерживания цен на электричество и газ также будут прекращены к концу года", - сказал глава Минфина. Изначально планировалось, что эти меры будут действовать минимум до апреля 2024 года.

В конце ноября 2022 года правительство ФРГ утвердило меры по ограничению цен на газ, электроэнергию и отопление. Они касаются частных домохозяйств и предприятий малого и среднего бизнеса, потребление которых составляет меньше 1,5 ГВт·ч в год. Стоимость газа для них должна находиться на уровне не более 12 центов за 1 кВт·ч, на электроэнергию - не более 40 центов за 1 кВт·ч. Для централизованного теплоснабжения цена ограничена 9,5 цента за 1 кВт·ч.

Правительство канцлера Олафа Шольца направило €60 млрд, предназначенные из допбюджета 2021 года для борьбы с коронавирусом, на экологические и климатические проекты. Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) счел такой шаг неконституционным и попросил суд проверить его правомочность. Суть претензий сводилась к необходимости строго соблюдать жесткую фискальную политику Германии. Для особых ситуаций есть исключения, во время пандемии кредиты (даже в таком большом объеме), по мнению правительства, были оправданы. В ХДС/ХСС полагали, что просто так менять статьи расхода запрещено. Конституционный суд встал на сторону истцов.

21 ноября стало известно, что Министерство финансов ФРГ решило заморозить почти все ассигнования из бюджета текущего года в связи с решением Конституционного суда о неправомерности перераспределения невостребованных кредитных средств на сумму €60 млрд. В Минфине пояснили, что данный шаг не означает блокировки всех предусмотренных бюджетом расходов, текущие обязательства будут соблюдаться, но на дополнительные выплаты придется получать одобрение.