Новак обсудил с министром энергетики Турции поставки газа

Вице-премьер РФ пригласил Алпарслана Байрактара и других представителей власти и бизнеса республики принять участие в Российской энергетической неделе

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром поставки газа, а также сотрудничество в области электроэнергетики и атомной энергетики. Об этом говорится в сообщении правительства РФ.

Переговоры прошли в Анкаре.

В сообщении отмечается, что Новак пригласил Байрактара и других представителей власти и бизнеса Турции принять участие в Российской энергетической неделе, которая пройдет 26-28 сентября 2024 года, для межправительственного диалога, а также демонстрации разработок в области производства энергетического оборудования и технологий.